شكرا لقرائتكم خبر عن "معامل الزراعة" تستقبل وفدا من الخدمات البيطرية النيجيرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا من معامل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بدولة نيجيريا، وذلك فى إطار توطيد سبل التعاون المشترك لين مصر ونيجيريا في هذا المجال.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، أن الوفد النيجيري تفقد معملى مرض البروسيلا وانفلونزا الطيور المعتمدين كمعامل مرجعية من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE .

وأشار شاهين، إلى أن الوفد النيجيري تفقد أيضا مركز حيوانات التجارب ذو مستوى الأمان الحيوى الثالث، والذي يعد الاول من نوعه فى الشرق الأوسط، كذلك معامل الفيروسات عالية الخطورة ذات المستوى الأمان الحيوى الثانى المتقدم، فضلا عن مركز التدريب والتعلم والاستشارات المعتمد دوليا.

وأبدى مدير المعهد، استعداد المعهد لتدريب النيجيرين بمعامل المعهد فى إطار حرص الوزارة على تدعيم وتوثيق التعاون مع دول القرن الأفريقى، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف سبل التعاون مع دول القارة السمراء.

من جانبهم، أشاد الوفد النيجيرى بالإمكانيات و الخدمات التى يقدمها المعهد على المستوى المحلى والدولى ومعامله المجهزة بأحدث التقنيات العلمية، وأبدى رغبته فى تكثيف التعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية فى مصر.