شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كافيه ومحلات مخالفة وإزالة عقارات مسار توسعة الدائرى بالبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت أجهزة حى البساتين برئاسة اللواء أحمد جودة حملة أسفرت عن غلق وتشميع محلات بمنطقة تقسيم اللاسلكي كما تم غلق وتشميع كافية مخالف بعمارة 152 عمارات الضباط بمنطقة صقر قريش.

وفى السياق واصل حى البساتين أعمال رفع المرافق من العقارات والمصانع التي سيتم إزالتها لتوسعة الطريق الدائرى بمنطقة بير أم سلطان.

وبلغت قيمة التعويضات للسكنى "الغرفة الواحدة 40 ألف جنيه، الصالة 40 ألف جنيه، المطبخ + الحمام 40 ألف جنيه"، كما يتم تعويض المحال التجارى بالمتر، حيث بلغت التعويضات للتجارى والتى تشمل الورش والمخازن والمحلات 3 آلاف جنيه للمتر الواحد، ويتم فتح حساب بنكى لتحويل قيمة التعويضات عليه، حيث أخطرت محافظة السكان بمحيط الطريق الدائرى بالمناطق التى تشهد أعمال توسعة، والتى تستلزم إزالة، وذلك تمهيدا لتعويض أصحابها، بعد نزع ملكيتها، لصالح مشروع توسعة الدائرى.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أكد أن إجمالى التعويضات المالية فى المناطق التى تشهد أعمال توسعة للطريق الدائرى بلغ حتى الآن 250 مليون جنيه تقريبا، موزعة على مناطق وأحياء: "السلام أول، ومصر القديمة، والبساتين، والمرج القديمة، والمرج الجديدة، ودار السلام"، وأن العدد الإجمالى للعقارات التى تم تعويض أصحابها فى هذه الأحياء بلغ 1283 عقارا تقريبا، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية بها، وتشمل ورش ومخازن ومحلات وبلغ عددها 1658 تقريبا، إلى جانب الأسر التى تم تعويضها وبلغ عددها الإجمالى 5883 أسرة، فضلا عن التعويضات الأخرى للمصانع، والمخابز، والأراضى الفضاء، والمنشآت الأخرى، التى تم حصرها بكل دقة.