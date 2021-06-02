شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يتفقد المعهد القومى للأورام "500 500" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية المصرية، وإنجاز المشروعات القومية الكبرى والتى تعود بالنفع على أبناء الشعب المصرى العظيم، تفقد اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وعدد من مسؤولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع المعهد القومى للأورام الجديد " 500 500 " بمدينة الشيخ زايد، للوقوف على الوضع الحالى ومراحل استكمال البناء وفقاً للجدول الزمنى المحدد، حيث أنه يعتبر من المشروعات الكبرى التى تنفذها جامعة القاهرة، بهدف توفير أفضل تجربة علاجية لمرضى السرطان على أعلى مستوى علاجى وتشغيلى وهندسى.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه بتخصيص 3.5 مليار جنيه من موازنة التعليم العالى لاستكمال المشروع، مضيفًا أنه تم وضع رؤية مستقبلية لإنجاز المشروع، بما يضمن إستقبال المرضى بنهاية العامين المقبلين، للمساهمة فى رفع أكبر عبء ممكن عن مرضى السرطان، بالرغم من ظروف جائحة كورونا التى أثرت على معدلات الأداء فى مختلف المجالات.

جدير بالذكر، أن المعهد القومى للأورام الجديد بمدينة الشيخ زايد " 500 500 "، مشروع ضخم حيث يعد أكبر مستشفى متخصص في علاج السرطان فى العالم ، ويقام على قطعة أرض تملكها جامعة القاهرة بمساحة تقدر 145,000 متر مسطح وبمساحة بناء إجمالية تقدر 844,000 متر مسطح، وبنسبة بنائية 38%، لتسهم فى توفير خدمة طبية على أعلى مستوى لمرضى الأورام من كل ربوع مصر.

يتكون مشروع المعهد القومى للأورام الجديد 500 500 من مستشفى تعليمى متخصص ومتكامل لعلاج كافة أنواع الأورام وكافة الأعمار بسعة 1,020 سريرًا بالقسم الداخلى ، و 500 سرير بوحدة علاج اليوم الواحد ، و 60 غرفة عمليات كبرى ، و 15 جهازًا للعلاج الإشعاعى ، ومركزًا متكاملًا لأبحاث السرطان المتطورة يضم معامل الأبحاث المعملية التى تغطى كل مجالات العلوم الخاصة بالوقاية وتشخيص وعلاج الأورام.