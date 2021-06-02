شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف آليات تسجيل المستحضرات البيطرية لتوفيرها بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت هيئة الدواء ورشة عمل خاصة حول تسجيل وتحليل المستحضرات البيطرية.

وأكدت هيئة الدواء أن الهدف من الورشة هو توعية الشركات بكيفية تقديم ملف التسجيل النهائي للمستحضرات البيطرية، وتوضيح المحتوى الجديد لملف التسجيل وكيفية تفادي الأخطاء والمشكلات التي تواجه الشركات في مرحلة تقديم ملف التسجيل النهائي حتى الحصول على إخطار التسجيل بالإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية.

وكذلك عرض اجراءات التسجيل المطبقة على المستحضرات البيطرية المقدمة بدءا من 3 يناير الماضي، وأهم مستجدات قواعد وإجراءات تسجيل المستحضرات البيطرية و توعية الشركات بكيفية تقديم ملف التسجيل النهائي للمستحضرات البيطرية وتوضيح المحتوى الجديد لملف التسجيل وكيفية تفادي الأخطاء والمشكلات التي تواجه الشركات في مرحلة تقديم ملف التسجيل النهائي حتى الحصول على إخطار التسجيل

وتم خلال الورشة، توعية الشركات بكيفية إعداد ملف التحليل الخاص بالمستحضرات البيطرية وفقا لقواعد الفحص و التحليل و الاختبارات الكيميائية و الفيزيائية و الميكروبيولوجية التي يتم إجراؤها على كافة المستحضرات البيطرية بالإدارة المركزية للرقابة الدوائية.

يأتي ذلك في إطار سعى هيئة الدواء إلى مواكبة أحدث النظم العالمية فيما يخص فحص وتحليل المستحضرات البيطرية، وهو ما يساعد على دعم وتشجيع الاستثمار الدوائي في مصر، ويساهم في تقليل الوقت واختصار الإجراءات من ناحية، والحفاظ على جودة ومأمونية وفاعلية الدواء من ناحية أخرى، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري.