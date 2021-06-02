شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين "الاتصالات" و"الوطنية للصحافة" لإنشاء تطبيق صحفى إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، لإنشاء تطبيق صحفى إلكترونى؛ وذلك تماشياً مع التطورات التكنولوجية المتلاحقة في صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ وتوقيع بروتوكول آخر بين وزارة الاتصالات ومؤسسة أخبار اليوم إحدى المؤسسات الصحفية القومية لتطوير البنية التكنولوجية للمؤسسة.

شارك فى التوقيع من الهيئة، الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، وليد عبدالعزيز، أسامة أبو باشا، سامح عبدالله، أعضاء الهيئة، مدحت لاشين المستشار القانوني للهيئة.

ومن جانب الوزارة، رأفت هندى نائب الوزير لشئون البنية التحتية، محمد حنفي مستشار الوزير للإعلام، عزة يحيى مدير مشروعات تطوير البنية التكنولوجية، رنا حتة معاون الوزير للشئون الفنية، المعتز بالله طه، المشرف على قطاع مكتب الوزير، إيهاب صادق مستشار الوزير لشؤون العلاقات العامة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التوقيع يأتى فى إطار التعاون من أجل تمكين المؤسسات الإعلامية من استخدام التكنولوجيات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الإعلامى وخلق محتوى تفاعلى رقمى جذاب للمواطنين يتواكب مع التطور التكنولوجي العالمى في مجال الإعلام، كما يأتى التوقيع فى ضوء سعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التعاون مع كافة قطاعات الدولة لبناء مصر الرقمية؛ مشيرًا إلى الدور الحيوى للإعلام فى نشر الوعى الصحيح لدى المواطنين وخدمة المصلحة الوطنية.

وقال المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الصحافة القومية هى إحدى دعائم وركائز الدولة المصرية وخط الدفاع الأول عنها وإحدى أدوات قوتها الناعمة، مشيرًا إلى أن فكرة إنشاء تطبيق صحفى إلكترونى جاءت من واقع حرص الهيئة على ملاحقة الصحافة القومية للتطورات التكنولوجية السريعة وتطوير الصحافة الإلكترونية القومية، وأن يكون هناك نموذج مشرف لتطبيق صحفي الكتروني يمثل الصحافة المصرية.

ويهدف بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية للصحافة إلى تطوير البنية التكنولوجية للهيئة الوطنية للصحافة، والمساهمة فى إتاحة المحتوى الرقمى للهيئة الوطنية للصحافة بشكل فعال، وإتاحة الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعة، ورصدها لحظة بلحظة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال فى مجال الصحافة المصرية ومواكبة التطور السريع فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتطوير خدمات التحرير الصحفى للأخبار والصحافة الرقمية.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عام ويشمل نطاق أعماله ثلاثة محاور؛ وهى محور تطوير تطبيق الهاتف المحمول للهيئة الوطنية للصحافة من خلال إنشاء وتطوير تطبيق متكامل للهاتف المحمول للهيئة لنشر الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعة، وكذلك نسخ الـ PDF بصحف وإصدارات المؤسسات الصحفية القومية وغيرها، والتكامل مع نظام الدفع الالكترونى بنظام محاسبة دقيق وآمن لمتابعة المعاملات المالية لحظة بلحظة.

ويشمل البروتوكول أيضًا محور البنية التكنولوجية والإتصالات من خلال توفير بيئة الاستضافة المناسبة واللازمة للمشروع، وإنشاء غرفة تحرير الأخبار للهيئة الوطنية للصحافة، بالإضافة إلى محور التدريب من خلال تدريب ورفع كفاءة العاملين القائمين على إدارة تطبيق الهاتف المحمول.

وقع البروتوكول؛ المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

فيما يهدف بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومؤسسة أخبار اليوم إلى تطوير البنية التكنولوجية لمؤسسة أخبار اليوم، والمساهمة فى اتاحة المحتوى الرقمى لها بشكل فعال من خلال تطوير عدد من التطبيقات، وتطوير وميكنة أنظمة (الموارد البشرية، والماليات، والمخازن، والأرشيف الإلكترونى والميكروفيلم) لدى المؤسسة من خلال الحاسب الآلى والإنترنت وتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول عامين، ويشمل البروتوكول تنفيذ عدد من المشروعات هى إنشاء وتجهيز مركز بيانات وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة، وتطوير البوابة الإلكترونية لمؤسسة أخبار اليوم والتكامل مع الأرشيف الإلكترونى والميكروفيلم، وتطوير تطبيق للهاتف المحمول للمؤسسة، بالإضافة إلى إنشاء صالة مطورة لإدارة البوابة الالكترونية لها وتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتجهيز الغرفة، وكذلك إنشاء الغرفة الذكية لاستقبال وسائل التواصل الاجتماعية وتطوير التطبيق الخاص بها، وأيضًا مركز متطور للترجمة والنشر.

كما يشمل البروتوكول ميكنة دورة العمل المالية والإدارية بين كافة قطاعات مؤسسة أخبار اليوم، وتقديم الدورات التدريبية وعقد الاختبارات لشهادة المهارات الأساسية للحاسب الآلى لتنمية مهارات الصحفيين والاداريين فى التعامل مع الحاسب الآلى.

وقع البروتوكول؛ المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، و احمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.