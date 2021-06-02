شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات أول أيام تطبيق المواعيد الصيفية لمواجهة كورونا.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أول أيام لتطبيق المواعيد الصيفية، فى سياق مواجهة الدولة لفيروس كورونا، منعا لزيادة انتشاره، نجح رجال الداخلية في ضبط عدد (15047) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (14982) شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (65) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (1400) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (301) قضايا فى مجال منع تداول الشيشة.. بإجمالى مضبوطات (2202) شيشة.



مخالفات أول أيام تطبيق المواعيد الصيفية لمواجهة كورونا

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من تانتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.