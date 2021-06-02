شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: الدولة تثق فيما قدمه المواطن لطلب التصالح بمخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم الاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات للتصالح في مخالفات البناء، مضيفا: "الدولة تثق فيما قدمه المواطن، وسنعتد بما قدمه المواطن وسنتخذ الإجراءات لعملية التصالح.. ويبدأ المواطن تسديد ما تبقى من قيمة المخالفة.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، "الدولة تثق فيما قدمه المواطن ، ولكن من حقنا كدولة خلال 3 سنوات قادمة نزول لجان تلقائية او عشوائية للتحقق من الحالات الموجودة على الأرض واذا ثبت عدم صحة البيانات فمن حق الدولة اتخاذ ما يلزم لضمان حقها.. نقر بما قدمه المواطن في التصالح في مخالفات البناء لكل طلبات التصالح على أراضى غير مملوكة للدولة".