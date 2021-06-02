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شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينعقد برئاسة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً صباح اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصرى العريق.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينعقد برئاسة الرئيس السيسى (2)
المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينعقد برئاسة الرئيس السيسى (3)
المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينعقد برئاسة الرئيس السيسى (4)
المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينعقد برئاسة الرئيس السيسى (1)