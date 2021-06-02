المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينعقد برئاسة الرئيس السيسى

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصرى العريق.

محمد يوسف

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