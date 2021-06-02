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المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينعقد برئاسة الرئيس السيسى

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القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعاً صباح اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصرى العريق.

 

 

المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينعقد برئاسة الرئيس السيسى (2)
المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينعقد برئاسة الرئيس السيسى (2)

المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينعقد برئاسة الرئيس السيسى (3)
المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينعقد برئاسة الرئيس السيسى (3)

المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينعقد برئاسة الرئيس السيسى (4)
المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينعقد برئاسة الرئيس السيسى (4)

المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينعقد برئاسة الرئيس السيسى (1)
المجلس الأعلى للهيئات القضائية ينعقد برئاسة الرئيس السيسى (1)

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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