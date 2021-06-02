شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مبادرة "حياة كريمة" تتكلف 700 مليار جنيه على 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن الدولة المصرية تنفذ مشروع كبير "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية على مدار الثلاث السنوات بداية من العام المالى القادم بتكلفة 700 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تطوير حياة المواطن فى الريف بشكل كامل، والتطوير يشمل كل مناحى الحياة، وهناك محاولة لإصلاح النمو العشوائى غير المخطط.

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى، أن الدولة المصرية تعمل على تنظيم أعمال البناء والحفاظ على الأراضى الزراعية وإيقاف النمو العشوائى الذى يكلفنا تريليونات من الجنيهات، مشددا على الأجهزة المعنية بضرورة التصدي للبناء المخالف حتى يستفيد المواطن من مبادرة "حياة كريمة".

وتابع رئيس الوزراء: "لن نسمح بأى تجاوزات جديدة على الأراضى الزراعية، والبناء يكون مخططا ومنظما وحتى لا تكرر مرة أخرى نفس المأساة بظاهرة البناء المخالف، مشددا على أن مشروع "حياة كريمة" كبير جدا ولا يوجد دولة بالعالم تستطيع تنفيذ مشروع مثله "حياة كريمة".

وأكمل رئيس الوزراء: "الدولة تعمل على كل مشروعات التطوير.. وكل هدفنا تغيير وجه الحياة على الأراضى المصرية وأن يشعر المواطن بثمار هذه المشروعات، وأى تصرف سلبى من المواطن يضر به قبل أن يضر بالحكومة المصرية".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: "كفانا بناء على الأراضى الزراعية والبناء العشوائى.. والدولة لن تسمح بهذا البناء.. وأى بناء جديد يتم التعامل معه بمنتهى الحزم والإزالة الفورية، وإذا لم يشارك المواطن فى تنفيذ هذا المشروع فالتحدى سوف يكون كبيرا.. ويجب على الأهالى فى الريف المساعدة فى إيقاف البناء العشوائى والبناء يكون طبقا لرؤية الدولة المصرية".



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