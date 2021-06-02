شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية بالطريق الدائرى الأوسطى فى البدرشين.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الإدارة العامة للمرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية، لتنفيذ أعمال تجارب تحميل لكبارى مشروع الطريق الدائرى الأوسطى بمنطقة البدرشين / مصر الفيوم الصحراوى، ما يستلزم غلق الطريق المشار إليه ابتداءً من الساعة 6 صباحاً يوم الجمعة الموافق 4 يونيو وحتى الساعة 6 صباحاً لمدة 24 ساعة.

على أن يتم غلق الاتجاهين ابتداءً من أسوان الزراعى حتى طريق مصر الفيوم الصحراوى من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة الموافق 4/6/2021 ثم فتح الحركة المرورية فى الاتجاه القادم من حلوان إلى طريق مصر الفيوم الصحراوى واستمرار غلق الاتجاه القادم من طريق مصر الفيوم إلى حلوان من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 6 مساءاً .

تتولى الإدارة العامة للمرور تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنفيذ تحويل الطريق الدائرى الأوسطى للقادم من محور الضبعة اتجاه الأوتوستراد لمنازل طريق الفيوم اتجاه الدائرى الأقليمى.

كما تتولى الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية بطريق أسوان الزراعى لتسيير الحركة المرورية للقادم من الأوسطى اتجاه البدرشين، وكذلك تعيين الخدمات المرورية بمنازل الدائرى الأوسطى من طريق أسوان الزراعى "البدرشين" .

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة للمرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.