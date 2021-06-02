شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تُتيح خدمة توصيل بطاقة التموين «دليفري» للمنازل مقابل رسوم (الخطوات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة توصيل بطاقة التموين حتى المنزل «ديليفرى» من خلال بوابة مصر الرقمية، سواء أكان استخراج بطاقة جديدة أو بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعى للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، في إطار تسهيل حصول المواطنين على خدمات بطاقات وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمى والتيسير للمواطنين في الحصول على خدمات مميكنة ومتميزة.

ويمكن حصول المواطن على بطاقة التموين ديليفري، من خلال الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، وتحديد الخدمة التي يريد الحصول عليها من خلال طلبه سواء كانت استخراج بطاقة تموين جديدة وفقا للشروط المقرره أو بطاقة بدل تالف أو فاقد، ويتم اختيار خدمة توصيل البطاقة إلى المنازل، مقابل رسوم الخدمة بـ23.5 جنيه سواء بالنسبة لاستخراج بطاقات بدل التالف والفاقد وأيضا البطاقات الجديدة لمن ليست له بطاقة وفقا للشروط، وبمجرد الانتهاء من طباعة البطاقة بعد التأكد من صحة بيانات صاحب الطلب يتم توصيل البطاقة إلى صاحبها.