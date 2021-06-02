شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى يسعي لتحطيم رقم قياسي في موسوعة«جينيس» للتجديف من أسوان إلى راس البر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ مهندس مصري، يدعى حاتم قنديل مغامرة لتحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للتجديف، لقطع مسافة 150 كم في 24 ساعة، حيث سيقوم بالتجديف لمسافة 50 كم كل يوم- لمدة 25 إلى 35 يومًا، وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وقال حاتم قنديل، أن محطات التجديف التي سيقطعها خلال رحلته النيلية، تشمل 26 محطة للتجديف تبدأ من أسوان حتى الوصول إلى رأس البر بمحافظة دمياط بإجمالي مسافة 1،206 كيلومتر.

وأشار إلى إن الهدف من مغامرته في التجديف لهذه المسافة تسليط الضوء ونشر الوعي والترويج لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتوعية حول منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد من خلال سعيه إلى تسجيل رقم قياسي جديد لمصر بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بقطع مسافة 150 كم تجديف بنهر النيل خلال 24 ساعة، ليكون أول مصري يقطع هذه المسافة، والتجديف لمسافة 50 كم يوميًا من أسوان إلى دمياط ليقطع مسافة 1،206 كم، لافتا ان الرقم المسجل في موسوعة جنيس 124 كيلو في 24 ساعة.