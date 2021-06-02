شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية وكلية الشريعة والقانون في زيارة لقرية SOS لرعاية الأيتام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفعيلًا لوثيقة الأخوة الإنسانية، نظمت الكنيسة القبطية الكاثوليكية بالدلتا ممثلة في الأب برنابا فانوس، القائم بأعمال منطقة الدلتا، بالإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، وبالتعاون مع كلية الشريعة والقانون بطنطا، زيارة قرية «SOS»، لرعاية الأيتام بطنطا.

شمل وفد الزيارة من الكنيسة الأب برنابا فانوس، والأستاذة جاكلين دانيال، عضو لجنة تفعيل وثيقة الأخوة الإنسانية.

شمل وفد كلية الشريعة والقانون بطنطا الدكتور ماهر أحمد عامر، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور حمدي أحمد سعد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والسيد الدكتور حسن محمد عيد، المدرس المساعد بقسم الفقه المقارن، ومنسق رعاية الطلاب بالكلية، والأستاذة علياء خطاب، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، بالأمانة العامة المساعدة للوجه البحري.