شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الكوري يبحث مع رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فرص التعاون والاستثمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير الكوري الجنوبي في القاهرة، هونج جين ووك، إنه بحث مع المهندس يجي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فرص التعاون وتعزيز الاستثمارات الكورية في المنطقة.

واطلع السفير خلال الاجتماع على التطورات الجارية في المنطقة وتبادل وجهات النظر مع المهندس زكي حول سبل تعزيز التعاون واستثمارات الشركات الكورية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .

وجاء في بيان من السفارة الكورية، أن رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عرض الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين لا سيما الإنجازات التي تحققت على مستوى البنية التحتية والمنشآت في المنطقة، معربًا عن أمله في أن تستفيد الشركات الكورية من هذه الميزة وتعزز وجودها في السوق المصري.

وأشار السفير هونج إلى زيارة الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي روتيم لمصر في أبريل الماضي والاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأضاف أنه تماشياً مع مساعي الحكومة المصرية لزيادة التصنيع المحلي، وقعت شركة هيونداي روتيم مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية بشأن التصنيع المحلي لعربات المترو وتبحث حاليًا إنشاء مصنع بشرق بورسعيد داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وطلب السفير هونج استمرار دعم الهيئة الاقتصادية للشركات الكورية العاملة في مصر والتي يبلغ عددها حوالي 170 شركة كورية، بما في ذلك شركة هيونداي روتيم. وأشار السفير إلى أن كوريا قد اختارت مصر لتكون شريك استراتيجي ذات أولوية في المساعدة الإنمائية الرسمية لمدة 5 سنوات مما سيسمح بتعاون أوسع بين البلدين.

وأشاد رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالتواجد النشط للشركات الكورية في السوق المصري، معربًا عن استعداده لتقديم الدعم للشركات الكورية وتطلعه إلى إنشاء المنطقة الصناعية الكورية في مصر. واتفق السفير ورئيس الهيئة على مواصلة المشاورات الدورية لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي ومزيد من الفرص للشركات الكورية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.