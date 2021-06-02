شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا ينعى نائب رئيس مركز سمالوط : توفي بعد إجراء عملية جراحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بكل الأسى والحزن، المهندس أحمد جمال نائب رئيس مركز سمالوط، والذي وافته المنية، بعد إجراء عملية جراحية في القلب.

وأعرب محافظ المنيا ، عن خالص تعازيه لأسرة نائب رئيس مدينة سمالوط الراحل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن الفقيد كان يتسم بالإخلاص في العمل ودماثة الخلق.