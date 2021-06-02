شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضبط إثيوبيين حاولوا تهريب مواد مخدرة إلى أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن قوات حرس الحدود لدى منطقتي الشرقية وجازان تمكنت من ضبط 5 إثيوبيين ضمن ضمن شبكة تهريب حاولت تهريب مواد مخدرة إلى داخل الاراضي السعودية.

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد، مسفر بن غنّام القريني، في بيان رسمي، نشره موقع الوزارة اليوم، بأنه «تم -بتوفيق الله- إحباط محاولات تهريب 308.6 كيلوجرامات من الحشيش المخدر و23.7 طنّاً من القات المخدر، و14224 قرصاً مخدراً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان.

و وأوضح القريني في البيان أن «الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة الواقعة بالمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة التهريب وإلقاء القبض على 12 متهمًا بينهم 5 إثيوبيين، و4 سعوديين، و3 يمنيين.