شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة: المشاركون بمنحة ناصر للقيادة الدولية في ضيافة جامعة الدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مقر جامعة الدول العربية، للوفود المشاركة ضمن فعاليات اليوم الثاني من منحة الزعيم جمال عبدالناصر للقيادة الدولية بنسختها الثانية، تحت شعار «تعاون الجنوب جنوب» بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الخارجية والعديد من المؤسسات الوطنية، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة 100 قيادة شبابية من 50 دولة على مستوى القارات الثلاث (أفريقيا- آسيا- أمريكا اللاتينية)،خلال الفترة من 1 حتي 16 يونيو 2012.

كان في إستقبال الوفود لحظة وصولهم لمقر الجامعة، السفيرة هيفاء ابوغزالة -الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإجتماعية بالجامعة العربية ،وفد رفيع المستوي من قبل الجامعة العربية،وفد قيادات وزارة الشباب والرياضة.

في بداية اللقاء رحبت السفيرة هيفاء ابوغزالة، بالوفود المشاركة ،نقلت لهم تحيات السيد أحمد ابوالغيط الأمين العامة للجامعة، قدمت شرحا تفصيليا عن الجامعة العربية باعتبارها أقدم منظمة إقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،تأسست في مارس 1945،تضم 22 دولة عربية ،مهمتها تحسين التنسيق بين أعضائها في المسائل ذات الاهتمام المشترك ،وفقا لآلية عملها عن طريق مجلس الجامعة على مستوي وزراء الخارجية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية العربية المتخصصة بالتعاون مع المنظمات العربية المتخصصة،منظمات ومؤسسات المجتمع المدني العربي والدولي،وكالات الأمم المتحدة المتخصصة العاملة في المنطقة العربية ،القطاع الخاص والمؤسسات المانحة .

من جانبها تحدثت السيدة الوزيرة المفوض -إيناس فرجاني مدير إدارة الهجرة والمغتربين عن ملف الهجرة واللائجين والنازحين، والصعوبات المتلاحقة لمواجهة هذا الملف الهام ،وتذايد أعدادهم بصفة مستمرة، وشرحت سيادتها إستراتيجيات الجامعة لتعزيز الحماية والاطر التشريعية وجهود إعادة التوطين .

على صعيد آخر استعرض الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية، عدد من الملفات التي يعمل عليها القطاع الإجتماعي بالجامعة العربية، بما يعزز جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 ،مشيرا إلى بعض الاستراتيجيات وخطط العمل التي أقرتها القمة العربية لاسيما الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد والاستراتيجية العربية وكذلك خطة العمل العربية للقضاء على الاسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب وغيرها من الخطط والبرامج التي ترتكز على حياة الإنسان العربي اليومية مع التركيز على تعزيز دور الشباب والمرأة ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع لاسيما الأشخاص ذوي الهمم وكبار السن والأطفال ودعم دور الأسرة.

أشار الوزير المفوض بأن الجامعة العربية لديها خُطة قادمة بتعزيز مفهوم وثقافة اللغة العربية عالمياً ،ستشارك الجامعة ضمن فعاليات المعرض الدولي دبي «إكسبو» العالمي بدولة الإمارات والمتوقع جذب 25 مليون زائر حول العالم الذي يستمر ستة أشهر ،إحتفالا باليوم العالمي للغة العربية

دار حديث مطول من الشباب المشارك ،تناولوا فيه العديد من القضايا واليات العمل والتدخل من قبل الجامعة للتغلب على الكثير من العقبات التي تفرض نفسها كواقع في معظم البلدان ،معربين بنقلهم لتلك التجربة الرائدة للجامعة إلى المسئولين في بلادهم لمواجهة المشكلات، وبعد ذلك قام مسؤول التشريفات في الجامعة بأصطحاب الوفد للتعرف على أروقة الجامعة ودوائرها.

وجدير بالذكر تعد منحة ناصر للقيادة الدولية استكمالا لجهود الدولة المصرية عقب رئاستها للاتحاد الإفريقي خلال عام 2019 في القيام بدورها المنوط في تعزيز دور الشباب الأفريقي من خلال تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تمكينهم في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، كما تعتبر إحدى آليات تنفيذ لكل من رؤية مصر 2030، والمبادئ العشرة لمنظمة التضامن الأفرواسيا، وأجندة إفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة 2030، والشراكة الجنوب الجنوب، وخارطة طريق الاتحاد الإفريقي حول الاستثمار في الشباب وميثاق الشباب الإفريقي.