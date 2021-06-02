شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدًا .. رياح مثيرة للأتربة والحرارة تصل لـ41 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا إلى انخفاض درجات الحرارة على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية ووجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة واضطراب الملاحة في البحر الأحمر.

وتتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمي خلال طقس Weather الغد تتراوح بين 41 درجة في إدفو وأبو سمبل 25 درجة في مطروح.

توقعات حالة الطقس في مصر غدًا الخميس والظواهر الجوية وحالة البحر

تنخفض درجات الحرارة غدًا في مصر ويتحول طقس الغد نهارًا ليكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ويكون معتدل على السواحل الشمالية.

ويتدرج الطقس ليكون حارًا نهارًا على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتحول حالة الطقس غدًا ليلاً لتكون لطيفة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون الطقس Weather معتدل على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

وتوقعت الأرصاد الجوية نشاط الرياح على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب البلاد والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للأتربة والرمال على جنوب غرب البلاد.

وتتوقع الأرصاد استمرار اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس خلال طقس الغد مثلما حدث اليوم وتستمر سرعة الرياح بين 60 و70 كيلو متر وتزايد ارتفاع الموج عن اليوم الأربعاء ووصل إلي 5 أمتار وأقل ارتفاع 3 أمتار.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون الرطوبة النسبية خلال الطقس غدًا على القاهرة بين 70-25، و80-40 على السواحل الشمالية، و30-25 على جنوب الصعيد و25-15 على جنوبه.

حالة الطقس غدًا .. رياح مثيرة للأتربة والحرارة تصل لـ41 درجة

درجات الحرارة المتوقعة في مصر غدًا الخميس

تنخفض درجات الحرارة غدًا على جميع أنحاء مصر بحسب تقرير أخبار الطقس الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية وتكون درجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة 32-19

درجة الحرارة في الإسكندرية 26-19

دمنهور 29–19

طنطا 31-19

بورسعيد 27-20

دمياط 26-20

شبين الكوم 31-19

الإسماعيلية 32-19

بلطيم 27-20

الزقازيق 32-20

المنصورة 31-20

السويس 33-20

شرم الشيخ 37-27

العريش 27-18

الغردقة 37-27

المنيا 33-21

أسيوط 34-22

قنا 36-23

الفيوم 32-19

أسوان 40-26

بنى سويف 32-20

سوهاج 35-23

أبوسمبل 41-27

الأقصر 38-25

إدفو 41- 27

الوادي الجديد 38- 23

حالة الطقس غدًا .. رياح مثيرة للأتربة والحرارة تصل لـ41 درجة

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