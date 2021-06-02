شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يعلن موعد إنتاج أول مجموعة من لقاحات كورونا مع الشريك الأجنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن شهر يونيو سيشهد إنتاج أول مجموعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، باتعاون مع الشريك الأجنبي.

وأكد «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، على ضرورة الالتزام الكامل باتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، خاصة فيما يخص المنشآت والمحال، فبالرغم من عودة المواعيد المعتادة، إلا أن الدولة تشدد على الغلق الفوري لأي منشأة مخالفة لمدة لا تقل عن أسبوعين على أن يتم مضاعفة المدة في حالة تكرار المخالفة.

وأضاف أنه مع انتهاء اليوم الجاري، سيكون هناك 2.5 مليون مواطن قد تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن هذا العدد من أصل 6 مليون مواطن سجل للحصول على اللقاح.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الدولة على سلامة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، مع الحرص على عدم توقف عجلة الاقتصاد المصري عن العمل.