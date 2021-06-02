شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين أمين جديد لكلية العلاج الطبيعي ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت شرين شوقي أمين عام جامعة بنها قرارا بتكليف عبدالقادر السيد عبدالقادر ريان كبير إخصائيين شؤون إدارية بدرجة مدير عام بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية للعمل أمين كلية العلاج الطبيعى.

وقال بيان صحفي الأربعاء، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب لمقابلة المتقدمين لوظيفة أمين كلية العلاج الطبيعي وانتهت اللجنة باختيار عبدالقادر السيد عبدالقادر ريان، وتمت موافقة رئيس الجامعة على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة.