شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «أكساد» يبحث مع ممثل «الفاو» في الأردن تنفيذ مشروعات للتكيف مع المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور نصر الدين العبيد، مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد»، التابع لجامعة الدول العربية، مع الدكتور نبيل عساف، الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية أوجه التعاون بين المنظمتين وسُبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم أهداف المنظمتين وتنفيذ المشاريع المشتركة في المنطقة العربية.

وقال «العبيد»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم الاتفاق بين الطرفين، خلال اللقاء الذي تم في مقر «الفاو» بعمان، على تعزيز التعاون من خلال تنفيذ مشاريع حصاد مياه الأمطار وتوفير سدود مائية في بعض المناطق المُختارة، والتي تتناسب والتكيف مع التغييرات المناخية، بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية.

وشدد مدير مركز «أكساد» على أهمية التعاون في تطوير وتنمية الثروة الحيوانية في المنطقة العربية وبناء وتطوير الكفاءات الوطنية وتأهيل الكوادر الفنية الأردنية في هذه المجالات، ولا سيما في مجال التحسين الوراثي للسلالات المحلية بسلالات الماعز الشامي والأغنام العواس المتأقلمة مع المناخ الجاف وتميزها بإنتاجية في الحليب واللحم وتحسين المصادر العلفية والرعوية، ودعم مشاريع التنمية الريفية.