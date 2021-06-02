شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الامتحانات في جامعة العريش لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسى الثانى في مختلف الكليات بجامعة العريش، لليوم الثانى، حيث واصل الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس الجامعة تفقد اللجان الامتحانية في مختلف كليات الجامعة، حيث اطمأن على سير الامتحانات واستمع إلى الطلاب في اللجان المختلفة، وحث عمداء ووكلاء الكليات على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لسير الامتحانات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية من الكشف على الطلاب وارتداء الجميع للكمامات والتباعد الاجتماعى والتعقيم المستمر ومراعاة النظافة العامة.

وأعلن رئيس الجامعة أن الامتحانات تسير بانتظام ودون أية مشاكل أو صعوبات، حيث يتم اتباع كافة الاجراءات الاحترازية من تطهير وكمامات وتباعد اجتماعى، والالتزام التام بالتعليمات والقواعد الخاصة بالامتحانات من قبل الطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور حاتم سلامة وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بالجامعة على اتباع كافة الإجراءات داخل لجان الامتحانات، مشيرا إلى الإشراف على تطهير وتعقيم الكلية من مكاتب وكنترولات ولجان وكافة الأماكن التي يرتادها الطلاب، ومتابعة لجان الامتحانات قبل وبعد كل امتحان للتأكد من تطهيرها وتعقيمها واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامة الطلاب والمراقبين، والتشديد على ارتداء الطلاب للكمامات ومراعاة التباعد داخل اللجان، والتنبيه على الطلاب بضرورة الالتزام بالإجراءات وعدم التجمع أمام اللجان بعد انتهاء الامتحانات.

وأشار إلى تلبية احتياجات الطلاب، ومرور منى الألفى مسؤولة الرعاية الطبية لمتابعة حالات الطلاب أولا بأول، والتنبيه بإخطار اللجنة في حالة الشعور بأية أعراض.

ويذكر أن الامتحانات بدأت أمس وتجرى على فترتين (صباحية ومسائية .. حيث تجرى في الفترة الصباحية بكليات: الآداب والعلوم والطب البيطرى، وفى الفترتين الصباحية والمسائية بكليات: التربية والتربية الرياضية والتجارة والاستزراع المائى والمصايد البحرية، ويؤدى الامتحانات 1733 طالبا وطالبة خلال الفترة الصباحية.. بينما يؤدي 1818 طالبا وطالبة الامتحانات خلال الفترة المسائية بإجمالى 3551 طالبا وطالبة في الفترتين.