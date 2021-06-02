شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يوجه بتطهير عدد من الترع والمصارف بقوص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة مفتوحة الأربعاء بشوارع مدينة قوص وقراها لمتابعة مستوى النظافة والخدمات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجولة تفقد محافظ قنا عدد من الترع والمصارف شملت مصرف المقربية، وترعة عباس الفرعية بمدينة قوص، ومصرف حجازة وعلى الفور أمر سيادته بتطهير تلك الترع من الحشائش وورد النيل وتراكمات القمامة الموجودة بها وعلى جانبيها وذلك للحفاظ على نظافة البيئة والحفاظ على مياه الري.

محافظ قنا يأمر بتطهير الترع بقوص

ووجه «الداودى» مسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص ومسئولى الرى بضرورة المتابعة اليومية لحالة المصارف والمجارى المائية بنطاق المدينة والقرى التابعة لها من حيث حالة التطهير ومناسيب المياه بها للحفاظ عليها من التلوث والتنسيق مع الوحدات المحلية للقري لرفع المخلفات ونواتج التطهير فور جفافها مباشرةً وذلك للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.