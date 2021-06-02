شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الشلاتين يوجه بإستكمال تسليم وحدات إسكان البدو للمستحقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة الشلاتين لجنة تسليم الوحدات السكنية ( وحدات إسكان البدو) بإستكمال تسليم الوحدات السكنيه المنشأه بواسطة جهاز التعمير بالبحر الأحمر على المستحقين من أهالي مدينة الشلاتين والوحدات التي تم تسليمها مساحتها الإجماليه (٢٢٥) م٢ ومكونه من حجرتين وصاله وحمام ومطبخ وحوش وكاملة المرافق .

وأثناء عمل اللجنه تفقد «نصر» أعمال التسليم للإطمئنان على حسن سير العمل، وذلك في إطار توجيهات وحرص القيادة السياسية للدولة على توفير السكن المناسب والآمن للمواطنين بمدينة الشلاتين.

رئيس مدينة الشلاتين يوجه بإستكمال تسليم وحدات إسكان البدو لأهالى مدينة الشلاتين

رئيس مدينة الشلاتين يوجه بإستكمال تسليم وحدات إسكان البدو لأهالى مدينة الشلاتين

رئيس مدينة الشلاتين يوجه بإستكمال تسليم وحدات إسكان البدو لأهالى مدينة الشلاتين