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البرلمان العربى: الرئيس السيسى قدم مصر للعالم كنموذج تنموى عربى زاخر بالانجازات

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القاهرة - سامية سيد - منح البرلمان العربى الرئيس عبد الفتاح السيسى "وسام القائد" الذى يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول".

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. بأن رئيس البرلمان العربى أكد أن الرئيس السيسي قدم مصر للعالم كنموذج تنموي عربي زاخر بالانجازات.

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البرلمان العربى يمنح الرئيس السيسى وسام القائد

 

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البرلمان العربى يمنح الرئيس السيسى وسام القائد

 

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البرلمان العربى يمنح الرئيس السيسى وسام القائد

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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