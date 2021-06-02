غدا.. انطلاق فعاليات معرض "أخبار اليوم" العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يفتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات معرض "أخبار اليوم" العقاري في دورته الأولى، بحضور مجموعة من كبار شركات التطوير العاملة بالسوق المصرية.

وتبنت مؤسسة "أخبار اليوم" جميع الإجراءات الاحترازية لحماية المعارضين والزائرين للمعرض، وفًقا للضوابط التي حددتها الحكومة لانعقاد المعارض والأنشطة المختلفة، كما يتم الحفاظ على عدد محدد للزائرين، للحفاظ على التباعد بينهم.

وقال الكاتب الصحفي أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إن انطلاق فعاليات المعرض تعتبر انعكاسًا لحركة التنمية العمرانية الشاملة التي يشهدها عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تتمثل في بناء عدد غير مسبوق من المدن الجديدة، بالتعاون مع المطورين العقاريين.

ويشارك في المعرض عدد من الشركات العقارية الكبرى، والتي تطرح كلها مجموعة من المشروعات المتميزة، كما تقدم وحدات جديدة بمشروعاتها بعروض خاصة للعملاء وخصومات على السداد، لا تتوافر إلا من خلال فعاليات المعرض.

وأكد جلال اهتمام "أخبار اليوم" بالسوق العقارية، والذي ظهر جليًا في تنظيم عدة مؤتمرات وموائد مستديرة لدعم تصدير العقارات المصرية للخارج، ما يصب في صالح الاقتصاد المحلي، فالقطاع العقاري يساهم بحوالي 18% بالناتج المحلي الإجمالي ويوفر ملايين فرص العمل للمواطنين المصريين، كما يعتبر محركًا لنحو ١٠٠ صناعة أخرى ترتبط به بشكل مباشر وغير مباشر.

وقال إن المؤسسة اختارت توقيت عقد المعرض بعناية مع بداية موسم الصيف الذي يشهد عودة العمالة المصرية من الخارج، ليكون نجاحه محركًا لأنشطة المعارض العقارية التي افتقدتها الشركات والمطورين، في خضم جائحة كورونا، وأحد وسائل نمو المبيعات في السوق المحلية الواعدة.