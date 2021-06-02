الداخلية: ضبط سائق جرار أفرغ حمولة الصرف الصحي بأحد المجاري المائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات صورة تم تداولها على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن قيام أحد قائدي الجرارات الزراعية بتفريغ حمولة الصرف الصحي بأحد المجاري المائية.

بالفحص تمكنت الأجهزة من تحديد مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبطه والجرار المُشار إليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.