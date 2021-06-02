لمدة 24 ساعة.. تحويلات مرورية بالدائري الأوسطي بمنطقة البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية، لتنفيذ أعمال تجارب تحميل لكباري مشروع الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة البدرشين- مصر الفيوم الصحراوي، ما يستلزم غلق الطريق ابتداء من الساعة 6 صباحاً غدا الجمعة الموافق وحتى الساعة 6 صباحاً السبت لمدة 24 ساعة

قالت الإدارة العامة للمرور: "على أن يتم غلق الاتجاهين ابتداء من أسوان الزراعي حتى طريق مصر الفيوم الصحراوي من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 10 صباحاً يوم الجمعة الموافق 4/6/2021 ثم فتح الحركة المرورية في الاتجاه القادم من حلوان إلى طريق مصر الفيوم الصحراوي واستمرار غلق الاتجاه القادم من طريق مصر الفيوم إلى حلوان من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 6 مساءاً".

وأضافت: "تتولى الإدارة العامة للمرور تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنفيذ تحويل الطريق الدائري الأوسطي للقادم من محور الضبعة اتجاه الأوتوستراد لمنازل طريق الفيوم اتجاه الدائري الإقليمي".

وتابعت: "كما تتولى الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية بطريق أسوان الزراعي لتيسير الحركة المرورية للقادم من الأوسطي اتجاه البدرشين، وكذلك تعين الخدمات المرورية بمنازل الدائري الأوسطي من طريق أسوان الزراعي- البدرشين-، ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين".