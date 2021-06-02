النيابة تعاين "حريق التتش" بالنادي الأهلي.. وتنتدب المعمل الجنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

انتقلت نيابة قصر النيل، لمعاينة موقع حريق في مدرجات التتش بالنادي الأهلي، وانتدبت النيابة المعمل الجنائي لفحص آثار الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

وشب حريق اليوم الأربعاء في مدرجات مختار التتش بالنادي الأهلي بالجزيرة قبل أن تقوم قوات الدفاع المدني بالسيطرة عليه سريعا.

وتبين أن حريقًا محدودًا جرى بجوار مدرجات مختار التتش معقل تدريبات فريق الأهلي قبل أن تصل قوات الدفاع المدني سريعًا لإحكام السيطرة عليه.

ونجحت قوات الحماية المدنية في التعامل مع اللعب المتصاعد ليتم اخماد الحريق دون أن يكون هناك خسائر تذكر.