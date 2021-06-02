سقوط عصابة تقلد العملات الوطنية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية، وترويجها بالعديد من المحافظات بقصد الاستفادة المادية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام (عدد 3 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية وترويجها بالعديد من المحافظات بقصد الاستفادة المادية، وفى سبيل ذلك قاموا بإدارة وإنشاء صفحات إلكترونية وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي ونشروا من خلالها صور ومقاطع فيديو لعملات ورقية مقلدة وأعلنوا عن امتلاكهم كميات كبيرة منها ويرغبوا في بيعها نظير مبالغ مالية صحيحة، وأضافت التحريات أن المتهمين قاموا باستئجار إحدى الشقق السكنية بمدينة النهضة بالقاهرة متخذين منها مقراً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرتي أمن القاهرة والقليوبية تم ضبطهم.. وباستهداف الشقة محل ممارسة نشاطهم الإجرامي عثُر بداخلها على (عدد من العملات المقلدة لفئات مختلفة- 50 فرخ ورق تصوير مطبوع عليه وجهى عملات محلية وأجنبية معدة للتجهيز والتقطيع تمهيداً لترويجها- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- طابعتين- الأدوات التي يتم استخدامها في ممارسة نشاطهم الإجرامي- مبلغ مالي- 3 هواتف محمول تبين أنها تحتوى على برامج وملفات يتم استخدامها في ممارسة نشاطهم الإجرامي وكذا محادثات مع عملائهم تؤكد ذلك النشاط).

بمواجهة المتهمين المضبوطين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.