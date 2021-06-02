حملات أمنية بمحيط محطة مصر في الإسكندرية.. وضبط 79 حالة إشغال وباعة جائلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل مديرية أمن الإسكندرية، توجيه حملات أمنية وانضباطية مكبرة تستهدف "ميدان محطة مصر"، بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية، بهدف رفع الإشغالات والباعة الجائلين والتي تؤثر على الحركة المرورية بالمنطقة، وتسهيل حركة المارة من المواطنين، وللحفاظ على الوجهة المتميزة للمنطقة تماشياً مع ما تشهده من تطوير.

أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 79 حالة إشغال متنوعة و5 قضايا سلاح أبيض وأقراص مخدرة، تحرير 49 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 4 حالات عدم حمل شهادات صحية.

ولاقت الحملة استحساناً من المواطنين نظراً لما حققته من نتائج إيجابية انعكست على انسياب الحركة المرورية بالمنطقة، وجاري مواصلة الحملات في كافة المحاور والميادين لتحقيق الانضباط.