تأجيل محاكمة متهمة بقتل سيدة بمدينة نصر لـ 3 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علي الهواري، تأجيل محاكمة "سعيد .ا" لاتهامه بجريمة قتل بمدينة نصر، لجلسة 3 يوليو المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين زهران، وأشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأحالت النيابة العامة المتهم "سعيد. ا"، إلى محكمة الجنايات لاتهامه قتل المجني عليه "نورا. س"، في مدينة نصر، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن انهال عليها ضربا بأدوات "مبرد حديدي ومفك وفارة ومنشار مما تستخدم في التعدي على الاشخاص قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز هذه الأدوات التي استخدمت بالجريمة ما تستخدم في التعدي على الأشخاص.

وتضمنت أدلة الثبوت في القضية حيث شهد محمود سمير عامل بمركز علاج طبيعي أنه علي أثر تغيب شقيقته توجه صوب مسكن عمله وعلم بقيامها بإيجار شقة فتوجه لصوبها وبوصوله أبصرها ملقاه أرضا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واردف باتهامه للمتهم بقتل شقيقته على أثر كونه كان برفقته وقت وفاتها وتواجد الادوات خاصته بمحل الجريمة، وشهد والد المتوفاة أنه بورود اتصال من نجله يخبره بوفاة نجلته توجه صوب مكان تواجدها وبوصوله ابصرها ملقاه أرضا وبها العديد من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية واتهم المتهم بارتكاب الجريمة .

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم أول مدينة نصر بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة علي النحو الذي شهد به الشاهد الأول .