تجديد حبس المتهمين بالاعتداء على رئيس حي عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 5 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالاعتداء بالضرب على رئيس حي عين شمس بدائرة قسم شرطة مدينة نصر.

وكان قسم شرطة مدينة نصر تلقى بلاغًا من رئيس حي عين شمس، يفيد بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلاً السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي"، فوجئ بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدي عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة على النحو المشار إليه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لسرعة تحديد وضبط المتهمين، أسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة ملك إحدى السيدات "يحوزها شقيقها".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم المذكور (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من (مقاول – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، باستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من (مخدر الحشيش)، وبالاشتراك مع (سائق "توك توك" – مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه، وشخصان آخرين.

واعترف السائق المتهم بأنهم ارتكبوا الواقعة لقيام المجني عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك "المحرض"، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبيل ذلك قام بمراقبته مع باقي المتهمين وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم المذكور (سائق – مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من (مقاول – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، باستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من (مخدر الحشيش)، وبالاشتراك مع (سائق "توك توك" – مقيم بمحافظة الجيزة) تم ضبطه، وشخصان آخرين.

واعترف السائق المتهم بأنهم ارتكبوا الواقعة لقيام المجني عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك "المحرض"، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبيل ذلك قام بمراقبته مع باقي المتهمين وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالي.