شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة للحصول على شقة من التمويل العقاري.. تعرف علي الشروط بالتفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الحصول على شقة في مبادرة التمويل العقاري تصدر محركات البحث على مواقع الإنترنت خلال الفترة الأخيرة من قبل الشباب الراغبين في الحصول على شقة من الإسكان الاجتماعي بسعر مناسب.

«المصري اليوم» تواصل تقديم للقراء خدماتها وتنشر خطوات وشروط الحصول على شقة من التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة لعام 2021.

خطوات الحصول على شقة بنظام التمويل العقاري

1- تقدم طلب للحصول على شقة مع دفع مقدم الحجز، بهدف الحصول على خطاب بالشقة المخصصة له.

2- الذهاب إلى مقر صندوق الإسكان لتسليم المستندات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام الخاص في الصندوق.

3- يقوم بعدها الصندوق بإرسال بيانات الشقة السكنية إلى الشركة للاستعلام الميداني عنها، وأيضا عن محل إقامة العميل وطبيعة عمله.

4- يصدر القرار من جهات التمويل وبعد الانتهاء من الاستعلام يبدأ في التنفيذ بوضع الموافقة الائتمانية على النظام.

5- التواصل من صندوق العميل بعد الحصول على الموافقة، ومعرفة النظام الخاص بدفع القيمية المطلوبة، مع استكمال البيانات.

6- الخطة الأخيرة يذهب العميل إلى البنك الخاص به، لاستكمال البيانات وكتابة العقود الثلاثية للشقة السكنية، ويكون البائع طرف أول بائع والعميل طرف ثان مشتري، بينما تكون جهة التمويل طرف ثالث.

الشروط المطلوبة للحصول على وحدة من التمويل العقاري للموظفين في الدولة.

1- تقديم المفردات الخاصة بمرتب للمتقدم معتمد من جهة العمل.

2- تقديم مستند من جهة العمل تتعهد من خلاله بتحويل راتب طالب الوحدة إلى البنك الذي يقوم بتمويلها.

3- تقديم عقد إيجار أو تمليك للشقة محل الإقامة التي يقيم بها مقدم طلب التمويل.

4- تقديم صورة ضوئية من قسيمة الزواج في حالة إذا كان المتقدم متزوجا.

5- يشترط تقديم كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

شروط الحصول على التمويل العقاري لأصحاب النشاط التجاري.

1- تقديم شهادة من المحاسب القانوني تحدد الدخل الشهري أو السنوي للمتقدم.

2- تقديم مستخرج رسمي من السجل التجاري حديث.

3- تقديم بطاقة ضريبية خاصة بالمتقدم.

4- يشترط تقديم عقد إيجار أو تمليك لمقر العمل الذي يقوم به صاحب الطلب.

5- صورة من البطاقة الشخصية للزوج والزوجة، وكذلك صورة من قسيمة الزواج.

6- تقدم عقد إيجار أو تمليك لمحل إقامة مقدم طلب الحصول على شقة.

شروط الحصول على لأصحاب المهن غير التجارية.

1- تقديم شهادة رسمية من مصلحة الضرائب تحدد صافي الدخل السنوي للشخص خلال 3 سنوات.

2- تقديم بطاقة ضريبية لصاحب الطلب

3- تقديم عقد إيجار أو تمليك لمكان العمل مثبت التاريخ.

4- تقديم صورة من قسيمة زواج المتقدم في حالة أذا كان المتقدم متزوج.

5- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجة.

6- تقدم عقد تمليك أو إيجار لمحل إقامة أو إيصال مرافق للوحدة.

وكان البنك المركزي قدر رصد 100 مليار جنيه لتمويل العقاري شقق جديدة للشباب بسعر فائدة على 3% يتم تسديدها فترة طويلة تصل إلى 30 سنة.