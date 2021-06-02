شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير حياة 60% من الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف تطوير حياة نحو 60 % من الشعب المصرى، مشيرا إلى أن الهدف من ملف التصالح هو تحقيق أهداف مبادرة "حياة كريمة"، والدولة فتحت المجال للتصالح على مخالفات البناء ومدت المدد ووفرنا تيسرات هائلة.

وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى، أن الدولة خصصت 700 مليار جنيه لصالح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".