شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حققنا نسبة نمو 2.9 % خلال أشهر يناير وفبراير ومارس من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن أداء الاقتصاد المصرى لأشهر يناير وفبراير ومارس من العام الجارى، شهد تسجيل نسبة النمو فى الناتج المحلى 2.9 % وهذا الرقم نقارنه بنفس الشهور من العام الماضى، وسجلنا زيادة بنسبة 2.9 % بالمقارنة بنفس الشهور من العام الماضى.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أن الشهور التى نقارن بها كانت الدولة لم تتعامل بشكل كبير مع أزمة فيروس كورونا، مشددا على أن الاقتصاد المصرى فى عام 2021 وفى ظل تحديات كورونا حقق نجاحا كبيرا.

وتابع رئيس الوزراء: "هذا مؤشر إيجابى على حجم النمو الاقتصاد المصرى وأشادت بها كل المؤسسات العالمية".