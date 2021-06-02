مصر تواصل فتح معبر رفح البرى لليوم الـ18 لاستقبال المصابين وإدخال المساعدات لغزة

القاهرة - سامية سيد - وافقت السلطات المصرية على استمرار افتتاح معبر رفح البرى، اليوم الأربعاء، استثنائيًا ولليوم الثامن عشر على التوالى لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من القادمين من قطاع غزة، ولإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، علاوة على عبور العالقين من الجانبين، وذلك تيسيرًا على الأخوة الفلسطينيين طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكدت مصادر مسؤولة استمرار تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم وعبور العالقين، وكذا توفير عدد من سيارات الإسعاف المجهزة لنقل الجرحى والمصابين بعد تصنيف حالاتهم الصحية إلى المستشفيات المصرية لتلقى العلاج، وأن هناك استعدادات تامة لاستقبال أي عدد من الجرحى والمصابين وتيسير نقلهم للعلاج.؟

ولفتت المصادر إلى أنه تم تشغيل المعبر يوم الأحد 16 مايو الماضي استثنائيا لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية من القادمين من قطاع غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع علاوة على عبور العالقين من الجانبين .. مشيرة إلى أن المعبر جاهز لتشغيله في أي وقت طبقا لتطورات الأوضاع وبموافقة السلطات.

من جهة أخرى، تم إدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية المقدمة من الدولة المصرية من جهات رسمية وأهلية ومنظمات مجتمع مدنى وقوى سياسية وحزبية .. إلى جانب المساعدات المقدمة من بعض الدول، وفى انتظار أية مساعدات أخرى لإدخالها .

جدير بالذكر أنه يتم افتتاح المعبر بصفة استثنائية للحالات الإنسانية والصعبة في أي وقت وطوال أيام الأسبوع .. وبموافقة السلطات .. بينما يتم تعطيل العمل به بالنسبة لحركة العبور بين الجانبين أيام الجمع والعطلات الرسمية طبقا لاتفاق المعابر المعمول به بين مصر والسلطة الفلسطينية.