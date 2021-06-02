شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: نستهدف حصول 40% من الشعب على لقاح كورونا مع نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل جهودها من أجل توفير لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه خلال شهر يونيو الجارى سوف يتم البدء في توفير مجموعة من اللقاحات من خلال المصانع المحلية بالتعاون مع الشريك الأجنبي، وهذه خطوة مهمة جدا من أجل توفير اللقاحات.

وأضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى: "نستهدف مع نهاية العام حصول 40 % من الشعب المصرى على لقاح كورونا.. ونعمل على مدار اليوم لتأمين أكبر قدر من اللقاحات سواء المنتجة محليا أو المستوردة من خلال الشركات العالمية المعتمدة، ونراقب كل يوم ظهور لقاح جديد بعد اعتماده من منظمة الصحة العالمية من أجل توفيره للمواطن المصرى.

وتابع رئيس الوزراء: وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فالدولة تتيح كل الإمكانيات المالية لتوفير اللقاحات، من أجل محدودية المخاطر وحدة المرض تقل بصورة كبيرة مع زيادة نسب الحصول على اللقاح.