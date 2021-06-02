شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات" يعلن إتاحة تطبيق خاص للصم والبكم لحل مشكلاتهم من المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه تم إعداد تطبيق على الانترنت لذوى الإعاقة من الصم والبكم، لتسهيل تواصلهم مع شركات الاتصالات وإنجاز خدماتهم وطلباتهم من المنزل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم، بحضور ممثلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد إبراهيم رئيس قطاع حوكمة السوق، ومحمد عبد الفتاح مدير عام كبار العملاء بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لبحث دور الجهاز في مبادرة دعم وتمكين والخطط المستقبلية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بدعوة الجهاز القومي في الاتصالات.

وقال إبراهيم، إن هناك استراتيجية كاملة يعمل عليها الجهاز لدعم وتمكين ذوي الهمم، وهناك مبادرات وعروض لذوي الإعاقة، والكثير من التطبيقات الأكثر استخداما لمتحدي الإعاقة، بإتاحة الاستهلاك المجاني لهم، متابعا: "وخصصنا خط متحدي الإعاقة، وكانت بداية تقديمه يوم عيد الفطر، بخصم 50% علي الباقات طول العمر، من مكالمات شخصية وخط انترنت وغيرها، وتوجد أكثر من باقة، وهذا الخط متاح حاليا، للشركات الأربعة للاتصالات، وكانت هناك مشاكل في البداية بالنسبة لتقديم الأوراق المطلوبة وتم تلافيها، ومن يحصل علي الخط له الأولوية في الخدمة".

وتابع: "بالنسبة للصم والبكم، وصعوبة تواصلهم مع الكول سنتر لحل أي مشكلة لهم مع الشركات، فتم إتاحة تطبيق على الانترنت للصم والبكم يشرح لهم، ويسهل تواصلهم مع الشركات وخدمات العملاء من المنزل".

واستطرد ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات: "أخذنا كل كلمة في القانون ونشتغل عليها، وتحدثتا مع شركات المحمول أن يكون الخط دائم، وتطوير بعض التطبيقات، وأى شكوى من أى مواطن يتم التعامل معها على الفور لحلها".