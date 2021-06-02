شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لم نحدد موعد مؤتمر إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حول استفسارات أولياء الأمور بشأن مؤتمر إعلان مواعيد وتفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021، قائلا: "يا جماعة نحن في مجلس الوزراء، ولا يوجد مؤتمر اليوم، ولم نحدد الموعد النهائي بعد ولا داعي لهذه الحالة، حيث إن المعلومات الأساسية المتعلقة بالامتحانات معروفة تماما ويستطيع الطلاب التحضير بدون انتظار أى معلومة إضافية".

وتابع الوزير فى تصريحات له اليوم الأربعاء: "بالتالي دعونا نتعامل مع الأسابيع القادمة بهدوء وحكمة، وسوف تسير الأمور كما نريد جميعا، وموعد الامتحانات يتم بالتنسيق مع وزارات وجهات تأمين وليس فقط الوزارة، وفي وجود الجائحة فإن الجهات المشاركة أكثر كثيرا، دعونا نعمل بلا تكرار لهذا النوع من الأسئلة لو تفضلتم لأننا لن نعلن إلا عند اكتمال المشاورات".