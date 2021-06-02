شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمطارات: استمرار أعمال التوسعة بالمطارات رغم جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن مشاريع أعمال التطوير التي تجرى داخل المطارات المصرية لم تتوقف أو تتأثر بأزمة جائحة كورونا من تداعيات اقتصادية وأزمات مالية، مؤكداً آن أعمال التطوير تسير وفق جداولها المحددة والمخطط لها.

وتابع سعيد محروس، خلال تصريحات صحفية خلال جولة في مطار سفنكس الدولي، أن أعمال التوسعة داخل مطار شرم الشيخ ليصل إلى 9 ملايين راكب سنويا بدلا من 7.5 مليون راكب، وكذلك مطار الغردقة الدولي يشهد أعمال توسعة بمباني الركاب ليستوعب 11 مليون راكب سنويا بدلا من 9 ملايين راكب.

وقال رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية: كذلك إلى استمرار أعمال التطويرات داخل مطار القاهرة الدولي، فيما يخص مشروع تطوير سيور مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، انه جاري الانتهاء من المرحلة الاولي للمشروع، والتي تستوعب 6 الاف حقيبة بدلا من 4.5 الاف حقيبة، بالإضافة إلى الاستعانة بأحدث الأجهزة في التأمين والمتابعة.