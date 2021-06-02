شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تتفوق فى استخدامات "الذكاء الاصطناعى بـ "الثلاجة " الأولى من نوعها فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوماً بعد الآخر تؤكد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قدرتها على أن تكون دائماً فى الصدارة خاصة فى الابتكارات والاستخدامات المتنوعة المتعلقة بالذكاء الاصطناعى، فها هى "الثلاجة الذكية" التى تعد الأولى من نوعها في العالم تخرج الى النور عن طريق أيدى مصرية وعقول شباب الباحثين المتميزين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لتحقق الجامعة بذلك نجاحاً جديداً فى مجال الابتكارات تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، وإشراف د. ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة.

وهذه الثلاجة الذكية شارك بها مركز تقنية الذكاء الاصطناعى بالجامعة فى مسابقة بنك الابتكار المصرى والحصول على المركز الأول بين الجامعات المصرية والشركات الصناعية تحت إشراف أكاديمية البحث العلمى بوازارة التعليم العالى.

وحول هذا الإنجاز الكبير قالت الدكتورة رانيا الجوهرى عميد مركز تقنية الذكاء الاصطناعى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن ابتكار "الثلاجة الذكية" جاء بالتعاون مع مجموعة شركات العربى للصناعة ومن المقرر أن يتم عرض النموذج الخاص بالمشروع داخل معارض توشيبا العربى وذلك تمهيداً لقيام الشركة بإجراء الدراسات التسويقية اللازمة تمهيداً لإنشاء خطوط الانتاج وذلك حسب متطلبات الأسواق.

جدير بالذكر أن هذه "الثلاجة الذكية" التى تم تصنيعها بأيدى وإمكانيات وعقول مهندسي مركز تقنية الذكاء الاصطناعى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنافس كل الماكينات العالمية المماثلة لها الموجودة فى مختلف أنحاء العالم وفى مقدمتها اليابان صاحبة الريادة فى هذا المجال، كما أن هذه الثلاجة الذكية تعد نموذجا متكاملاً للذكاء الاصطناعى ومنتجات الجيل الرابع بتقديم نظام توصية وتنبؤ لمتخذ القرار بداية من المزارع ومسؤلي الإنتاج ومتخذي القرار على مستوى الدولة نهاية بالمستخدم العادي، حيث يتم التعرف على عاداته وترشيد استهلاكه والترويج والاعلان عن السلع وتحقيق أرباح بالإضافة لتفاصيل أخرى كثيرة من بينها التعرف على رأي المستخدم لتحديد مدى رضاه عن هذه "الماكينة الذكية" والاحتفاظ بالبيانات لتقديم توصية لصديق والحصول على عروض وأنظمة غذائية صحية لكل مستخدم على حده .

ولأن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعتمد على العمل بروح الفريق المتكامل فقد شارك فى هذا الانجاز العلمى غير المسبوق فريق عمل متميز تم تكوينه برئاسة د.رانيا الجوهري عميد مركز تقنية الذكاء الاصطناعي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ويضم محمد عبد المجيد مدير المشروعات ومن فريق الابتكارات التكنولوجية

مصطفى محمود عبد العال ومن مهندسي النظم المدمجة : عمرو البيدق ومحمد عبد المجيد ومحمد خالد وأحمد فوزي ومحمد صبري .. ومن مهندسي البرمجيات فهم : وليد ماجد وطه محمود ومصطفي كمال وعمر أحمد .. ومن مهندسي الذكاء الاصطناعي : أحمد هشام و حسام حجاج وغادة جمال ومصطفي زغلول وشروق رضا و آيه خالد بينما يضم الفريق الإداري للمشروع : أحمد شرف المدير الإدارى وأمينه أبو زينه.

كما أن "لوجو" الثلاجة الذكية تم تسحيله بالعلامة التجارية فى مكتب حقوق الملكية الفكرية.