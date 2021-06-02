شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يقرر صرف مكافأة 1000 جنيه لكل العاملين من الإداريين والعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، صرف مكافأة 1000 جنيه، لكل منسوبي الجامعة من الإداريين والعمال نظرا للجهد المبذول خصما على الاعتمادات المتاحة بموازنة الجامعة.

وشدد القرار على ضرورة مراعاة المدة اعتبارا من 3 / 6 / 2020 م وحتى 2 / 6 / 2021 م، وأن يكون الصرف للأمانة العامة والأمانات المساعدة والكليات يكون من موازنة الجامعة، وتصرف للمنتدبين المتواجدين بالجامعة بنسبة التواجد خلال المدة المشار إليها وكذلك المحالين على المعاش، يتم الصرف للمرضى بأمراض مزمنة والحاصلين علي إجازات مرضية بأجر كامل والعاملين المؤقتين على الموازنة والحسابات الخاصة، وتصرف للصبية بمبلغ (500 جنيه).

كما تصرف للمكلفين بأداء الخدمة العامة بمبلغ ( 300 جنيه)، وتصرف للعاملين بالمدن الجامعية من حساب الصناديق الخاصة لكل مدينة ( صندوق تحسین الخدمة ) وفي حالة عدم توافر رصيد يتم تقديم كشف حساب البنك وتصرف من الموازنة العامة للجامعة، والمراكز البحثية تصرف من موازنتهم الخاصة، وفي حالة عدم توافر رصيد يتم تقديم كشف حساب البنك وتصرف من الموازنة العامة للجامعة، ويتم الصرف للحاصلين على إجازة جزء من الوقت بنسبة التواجد في العمل الفعلي، وبالنسبة للمستشفيات الجامعية نصرف من الموازنة التابعة لكل مستشفى.