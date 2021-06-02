شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح محطة الصرف الصحى بقرية الصغيرة بأوسيم بتكلفة 95 مليون جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مشروع محطة رفع الصرف الصحى بقرية الصفيرة بمركز ومدينة أوسيم، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحى فى كافة القرى المحرومة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المشروع بطاقة تصميمية تصل إلى 19 ألف م٣/يوم، وذلك لخدمة حوالى 8 آلاف نسمة من أهالي قرية الصفيرة وبتكلفة إجمالية تبلغ 95 مليون جنيه، حيث تم إقامته علي مساحة 500م² وبشبكة انحدار بطول 30 كم وخط طرد قطر 560 مم بطول 2,2 كيلو ومزودة بـ4 طلبات غاطسة و6 طفيات حريق ومنظومة حريق ذاتى.

وأشار راشد، إلى أنه تم الانتهاء من أكثر من حوالي 97% من شبكات الصرف الصحي بمنطقة الصفيرة بأوسيم موجها بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين للاستفادة من الخدمة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن مشاريع الصرف الصحي التي تم تنفيذها ساهمت بشكل كبير فى رفع نسبة تغطية الخدمة بالقري المحرومة لافتآ انه خلال الأسبوع الماضى تم أفتتاح مشروع الصرف الصحى بقرية أم خنان بالحوامدية لخدمة أهالي القرية وخلال فترة سوف يتم أدخال خدمة الصرف الصحى بمركز الواحات البحرية.



وأشار المحافظ إلى أنه تم الانتهاء من العديد من المشروعات المتعثرة بمراكز المحافظة وإدخالها الخدمة منها محطات الصرف بمراكز العياط والصف وأطفيح ومحطة معالجة أبو رجوان بمركز البدرشين.

ورافق المحافظ خلال الافتتاح إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس محمد عبد العظيم المشرف العام علي مشروعات الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وأعضاء مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



محافظ الجيزة يفتتح محطة الصرف الصحي بأوسيم



محافظ الجيزة يفتتح محطة الصرف الصحي بقرية الصغيرة بأوسيم



محافظ الجيزة يفتتح محطة الصرف الصحي بقرية الصغيرة



محطة الصرف الصحي بقرية الصغيرة بأوسيم







