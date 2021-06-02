شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يهنئ نشوى جاد بعد تعيينها رئيسا لـ"watch it": صاحبة تاريخ مشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى نشوى جاد لتعيينها رئيسة لمجلس الادارة والعضو المنتدب للمنصة الرقمية " watch it ".

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بوصول نشوى جاد إلى هذا المنصب الهام والمستحق ، مؤكدة أنها صاحبة تاريخ مشرف وحافل بالإنجازات، كما أثبتت نجاحها على مدار 15 عاما فى مجال حوكمة الإنترنت والاقتصاد السياسي وصناعة الإنترنت، وعبرت عن خالص أمنياتها لها بدوام النجاح والتوفيق.

ويذكر أن نشوى جاد حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد "اللغة الإنجليزية" فرعي الاجتماع الحسابي والعلوم بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وشغلت منصب مسئول السياسة العامة لمصر والسودان بمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة "facebook" منذ عام 2018، بالإضافة إلى مهامها كمنسق سياسة الاتصال والنفاذ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشغلت منصب مساعدة وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للعلاقات الدولية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى مشاركتها بتمثيل مصر دوليا بعدد من منظمات الأمم المتحدة في صناعة الاستراتيجيات وخطط العمل الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي كما ساهمت في تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الدولي والشركات متعددة الجنسيات.