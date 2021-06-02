شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تنقل غدا 5107 ركاب على متن 62 رحلة دولية وداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم شركة مصر للطيران، غدا الخميس، 62 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنها أكثر من 5 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي بمعدل 47 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، بيروت، ندجامينا، لاجوس، أكرا، تونس، لندن، نيويورك، باريس، أبوجا، دبي، إسطنبول، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، البحرين، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، الخرطوم، امستردام، الدوحه)، و11 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5107 ركاب.