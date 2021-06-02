شكرا لقرائتكم خبر عن التحويلات المرورية للغلق الكلي لطريق ترعة الزمر.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبرز انفوجراف التحويلات المرورية لغلق طريق ترعة الزمر، حيث تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لتنفيذ أعمال مشروع محور ترعة الزمر بمنطقة أرض اللواء وإنشاء مطلع اتجاه المنيب للقادم من مناطق أرض اللواء والمعتمدية، ما يستلزم غلق كلى لطريق ترعة الزمر للقادم من مناطق ناهيا اتجاه مناطق أرض اللواء وشارع المعتمدية بمسافة (300 متر) ولمدة (25 يوما) ابتداءً من الساعة 7 صباح يوم الجمعة الموافق 4/6/2021 وحتى صباح يوم الإثنين الموافق 28/6/2021.