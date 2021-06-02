شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام المنيا» ينظم مؤتمر جماهيري بمركز دير مواس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز إعلام المنيا، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع، ديوان عام محافظة المنيا، مؤتمرا جماهيريا، بمقر مركز شباب دير مواس، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» .

ترأس المؤتمر المحافظ اللواء أسامة القاضي، وأدار المناقشات وليد الحيني، مدير مركز أعلام المنيا، أكد «المحافظ»، أن كل ما يحتاجه المواطن من سكن كريم وخدمات صحية وتعليمية سوف ينفذ طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. مؤكد العمل داخل ١٦ قطاع، بداية من الصرف الصحي والخدمات الصحية، وصولاً لقطاع الاتصالات وذلك من أجل إتمام عملية التعليم عن بعد لأبنائنا الطلاب.

كما أشار «المحافظ»، إلى الإنجاز المتحقق في قرى ونجوع المراكز المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال زياراته لتلك القرى والنجوع، وطبقاً لما تم عرضه من خلال الفيديو لهذه الإنجازات.

وفى حوار مجتمعي استمع «المحافظ» لشكاوى أهالى مركز دير مواس وقام بالتوجيه الفورى بالتعامل معها وتقديم الحلول المناسبة لها.، وطالب المواطنين بضرورة الحفاظ على المنشئات التي تقيمها الدولة لخلق حياة كريمة للمواطن المصري.

ومن جانبه أكد وليد الحينى، مدير مركز إعلام المنيا أن الرئيس السيسى تحدى الصعاب ليصل بمصرنا إلى بر الأمان من أجل أن يتمتع المواطن المصري بكل ربوع الوطن بحياة كريمة فكانت المبادرة الرئاسية خير تجسيد لهذا الواقع.

شارك في المؤتمر ابناء مركز دير مواس، وبحضور المهندسة نبيلة على، رئيس مركز دير مواس، والدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة، وياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال أبوسمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ومروان محمد مروان، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمنيا وأحمد العمدة منسق مبادرة حياة كريمة بالمنيا، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة، وكذلك متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، الدفعة الثالثة، دفعة الشهيد احمد المنسي