شكرا لقرائتكم خبر عن ثورة يناير وهزيمة 67 في امتحان الشهادة الإعدادية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجىء طلاب الشهادة الاعدادية في مادة الدراسات الاجتماعية بسؤال حول ثورة يناير والاسباب التي جعلت الشعب المصرى يقوم بها وسؤال اخر هزيمة ١٩٦٧ واسبابها.

وقالت فاطمة احمد طالبة ان الامتحان كان في متوسطة في اسئلته ولكن يحتاج الطالب المذاكر.

واطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على سير أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، التي انطلقت «أمس الثلاثاء»بمادة اللغة العربية والخط العربي،وتستمر على مدار أسبوع لتختتم يوم الإثنين 7 من نفس الشهر بمادة الجبر،حيث يؤدى 51 ألف و564 طالباً وطالبة الامتحان في 321 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال تواصل الأستاذة سهام يوسف وكيلة الوزارة مع المحافظ،والتي أشارت إلى تفقدها«صباح اليوم»لعدد من اللجان في ثاني أيام الامتحانات،حيث يؤدى«اليوم الأربعاء»الطلاب الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية،وذلك،لمتابعة تنفيذ توجيهات المحافظ وتعليمات وقرارات وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء عقد الامتحانات.

وقد أكد المحافظ على استمرار توفير الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب،حرصا على صحتهم وسلامتهم أثناء عقد الامتحان الذي يجرى في ظروف استثنائية بسبب كورونا،لافتا إلى أهمية تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان بواقع 14 طالبا بكل لجة فرعية والاستمرار في الالتزام بكافة الإجراءات لضمان توفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحان،مع استمرار التنسيق بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان في هدوء،دون حدوث أي ‏معوقات.

فيما أضافت وكيلة الوزارة أن المديرية قد أتمت استعداداتها من خلال الخطة التي تم وضعها قبل الامتحانات بفترة كافية تحت متابعة وإشراف دائم من محافظ بني سويف،وتضمنت تشكيل غرف عمليات فرعية بإدارات التعليم متصلة بغرفة عمليات المديرية وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة،وتم الانتهاء من توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين ،فضلاًعن استعداد لجنة تقدير الدرجات لأعمال التصحيح بالتزامن مع أداء الامتحانات، والتي ستبدأ عملها اعتباراً من«اليوم الأربعاء»بتصحيح أسئلة اللغة العربية،وتم التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للمعلمين القائمين على تقدير الدرجات، مع تحري الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة، وعدم ترك أي جزئية في السؤال، فيما تم التشديد على لجنة النظام والمراقبة (الكنترول) بتوخى الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب