شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد أعمال توريد محصول القمح بصوامع طهطا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بمنظومة العمل لتوريد محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية المخصصة لاستقبال القمح من المزارعين على مستوى المحافظة.

جاء ذلك اليوم خلال تفقده عمليات توريد محصول القمح بمجمع صوامع غرب مدينة طهطا، والتي تصل السعة التخزينية بها إلى 60 ألف طن، وذلك بالتزامن مع موسم توريد الأقماح للعام الحالي 2021م .

واستمع المحافظ- خلال جولته التي رافقه فيها محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج- إلى شرح مفصل عن مراحل توريد وتخزين محصول القمح بالصوامع، وتفقد معمل قياس درجة وجودة الأقماح، وأعمال التفريغ، والتخزين، ولوحة التحكم الإلكترونية داخل المجع، موجها بتقديم كافة التسهيلات وتذليل أي عقبات للتيسير على المزارعين لتوريد الأقماح في سهولة ويسر، وضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، واتباع إجراءات الصحة والسلامة المهنية حرصا على صحة وسلامة العاملين.

ومن جانبه، قال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن مجمع صوامع غرب طهطا استقبل حتى الآن 55 ألف و687 طن اقماح، من إجمالي 110 ألف و900 طن تم توريدها على مستوى المحافظة حتى الآن، لافتا إلى أن السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا تصل إلى 60 ألف طن وبه 12 خلية للتخزين.

محافظ سوهاج يتفقد توريد محصول القمح بمجمع صوامع طهطا

محافظ سوهاج يتفقد توريد محصول القمح بمجمع صوامع طهطا